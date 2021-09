,,Czy naszą winą jest, że jesteśmy wierni rocie ślubowania?’’. Te słowa Komendanta SG powinny trafić do opozycji

Na dzisiejszej konferencji prasowej z premierem i szefem MSWiA wystąpił Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, który odniósł się do skandalicznych ataków na funkcjonariuszy SG, których ostatnio dopuszczali się nie tylko anonimowi hejterzy w Internecie, ale również politycy i osoby publiczne. Gen. Praga przyznał, że po ludzku jest mu po prostu przykro.

Komendant Straży Granicznej zwrócił się na dzisiejszej konferencji prasowej do wszystkich funkcjonariuszy strzegących polskiej granicy z wojska, policji i przede wszystkim Straży Granicznej.

- „Jesteście wierni rocie ślubowania: Strzec nienaruszalności granicy RP nawet z narażeniem życia. Robicie to codziennie i za to wam dziękuję”

- powiedział gen. Tomasz Praga.

- „Jestem z was dumny. To dla mnie ogromny honor i zaszczyt, że mogę stać na czele tak dobrej i wspaniałej formacji”

- dodał.

Odniósł się również do ostatnich ataków na funkcjonariuszy przyznając, że jest mu po ludzku przykro.

- „Ale obiecuję, że zawsze będziemy stać za funkcjonariuszami i zawsze będziemy ich bronić. Bo czy naszą winą jest to, że jesteśmy wierni rocie ślubowania? Czy naszą winą jest to, że chronimy granic ojczyzny? Chyba nie”

- podkreślił.

- „Proponuję, żeby wszystkie osoby, które mają wątpliwości, odpowiedziały sobie na to pytanie same, w zaciszu domowym. Bo funkcjonariusze ciężko służą. Są daleko od swoich rodzin. Rodziny też to przeżywają. Czy to jest nasza wina? Robimy tylko to, co do nas należy”

- dodał.

kak/tvp.info.pl