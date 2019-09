Czy można zmarnować powołanie?

Michał Pasierb 25.9.19 12:50

Modlitwa "o święte powołania kapłańskie" jest wg mnie co najmniej dziwna...To tak jak gdyby PAN BÓG też dawał nam wiernym powołania inne tzn. nieświęte ;cokolwiek by to miało znaczyć...Nigdy tak się nie modlę. Wszystko co wychodzi z rąk Bożych jest dobre;pytanie: co z tymi darami robi człowiek jest tu fundamentalne.