Czy mamy globalne ocieplenie? Nowe badania

Nikt normalny nie neguje cyklicznych zmian klimatu - widać to gołym okiem - raz jest przez kilkanascie lat cieplej a raz zimniej, to normalne.



Ale już przypisywanie tego stanu działalności człowieka - to wierutna bzdura: na Marsie też są cykliczne zmiany klimatu a ludzi tam nie ma :-)



Można pęc ze śmiechu, jak usłużni eko-idioci nie wiedząc o tym są wykorzystywani do lobbowania na rzecz potężnych koncernów produkujących wiatraki, akumulatory, panele fotowoltaiczne i całe to barachło, które działa na pół gwizdka - ale tylko tam, gdzie przez 365 dni w roku świeci słońce i nie ma mrozu.

