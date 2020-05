Czy Latkowski pozwie Wojewódzkiego?

Głos Rozsądku 23.5.20 10:50

O tym, co się dzieje w tym lokalu, opinia publiczna usłyszała kilka lat temu. Gdy władze Sopotu w związku z tym wydały decyzję administracyjną o wypowiedzeniu najmu, pewni "celebryci" stanęli w obronie "Za Zatoką Kultury". Nikt nie zarzuca nikomu faktu bywania w jednym, czy drugim lokalu/klubie. Wielu z nas bywa w różnych miejscach i nie wie wszystkiego o lokalach, czy ich personelu/właścicielach.

Jeżeli jednak jest uprawdopodobnione podejrzenie, że w lokalu dzieje się bardzo źle zarówno w obszarze moralnym, ale przede wszystkim prawnym i pomimo tego staje się w obronie jakichś krystków turczyńskich, to wg ciebie wszystko jest ok.? Jeżeli ta uważasz, to sama pozycjonujesz się na osi przyzwoitości.