Czy księża odmówili Mszy św. uczestnikom Marszu Niepodległości? Jest OŚWIADCZENIE

"W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, jakoby Parafia odmawiała wiernym Mszy świętej. Jest to sformułowanie dla nas bardzo krzywdzące. Każdego dnia kapłani naszej Parafii sprawują osiem Mszy świętych o różnych porach dnia, ponadto przez prawie siedem godzin sprawują sakrament spowiedzi"-podkreślają księża z kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie w oświadczeniu nadesłanym do Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Proboszcz i duszpasterze parafii odnoszą się w ten sposób do informacji podawanych w mediach przez organizatorów Marszu Niepodległości. Księża podkreślają w oświadczeniu dla KAI, że że zamawiając liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego organizatorzy Marszu Niepodległości nie podali pełnych informacji co do okoliczności Mszy, co było przyczyną rewizji wstępnej zgody na celebrację. Kapłani zaprzeczają informacjom podawanym w mediach przez Roberta Bąkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jakoby do decyzji miał przyczynić się rzekomy sprzeciw kard. Kazimierza Nycza lub Kurii Metropolitalnej.