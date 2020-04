Czy koronawirus to hucpa?

Kropka 27.4.20 11:06

Nie jest to do końca prawda. Jest spore prawdopodobieństwo ze koronawirus powoduje nieodwracalne uszkodzenia płuc u młodych, zdrowych osób, które przeszły chorobę łagodnie.Co zaskakujące, może też powodować uszkodzenia serca.



https://www.inquirer.com/health/coronavirus/coronavirus-stroke-young-people-20200424.html



Porównywanie korony do grypy jest bez sensu. Przed grypą nikt się nie chroni a przypadków śmierci jest mniej niż w przypadku koronawirusa, gdzie wprowadzono ogromne środki ostrożności.



Z ciekawości zajrzałam z jakiej dziedziny Profesor Korab-Karpowicz zdobył profesurę. Nie umniejszam żadnej dziedzinie nauki, ale filozof i historyk jest takim samym autorytetem wirusologi jak... no na przykład jak ja z filozofii :)