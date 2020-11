Czy Konfederacja z Merkel stoją w jednym szeregu?

- Polityka to odpowiedzialność przede wszystkim. Polityka to troska o wartości takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna, o takie wartości jak wolność, suwerenność polskiego państwa, o takie wartości jak troska o troska o reprezentowanie interesów Polski, a nie interesów Niemiec, interesów Berlina – podkreśla poseł PiS Robert Gontarz odnosząc się do postawy posłów Konfederacji, którzy sprzeciwiają się decyzji polskiego rządu w sprawie zawetowania unijnego budżetu, który miałby być powiązany w UE z „praworządnością”.

Dodaje też:

- Konfederacja stanęła ramię w ramię z liberalno-lewicowym mainstreamem

Gontarz odniósł się w w ten sposób do wczorajszego wczorajszego głosowania nad wsparciem rządu w negocjacjach dotyczących budżetu unijnego, w którym posłowie Konfederacji byli przeciwni zawetowaniu budżetu UE, którego wypłaty dla krajów członkowskich miałby być uzależnione od łaskawości Niemiec, chociaż w przestrzeni medialnej słyszy się, że chodzi o interesy Unii Europejskiej.

Z kolei poseł Kazimierz Smoliński napisał na Twitterze:

- Przyznam, że bardzo smuci mnie postawa Konfederacji, która zagłosowała przeciw uchwale Sejmu wspierającej nasze twarde negocjacje z UE. Tak to już jest gdy mówi się jedno a robi drugie. Konfederacja stanęła ramię w ramię z liberalno-lewicowym mainstreamem

Przyznam, że bardzo smuci mnie postawa @KONFEDERACJA_, która zagłosowała przeciw uchwale Sejmu wspierającej nasze twarde negocjacje z UE. Tak to już jest gdy mówi się jedno a robi drugie. Konfederacja stanęła ramię w ramię z liberalno-lewicowym mainstreamem. — Kazimierz Smoliński (@KaziSmolinski) November 20, 2020

mp/twitter/niezalezna.pl