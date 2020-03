Czy komary przenoszą koronawirusa? WHO odpowiada

Trwa pandemia koronawirusa. Prognozy dotyczące jej końca mocno się między sobą różnią. Mówi się nawet, że kryzys może potrwać rok. Czy na rozprzestrzenianie się wirusa wpływ mogą mieć ukąszenia owadów, w tym komarów? Na to pytanie odpowiedziała już Światowa Organizacja Zdrowia.

„Póki co, nie ma żadnych dowodów na to, że koronawirus może być przenoszony przez komary”

- uspokaja WHO na swojej stronie internetowej.

Z kolei amerykańska agencja rządowa Centers for Disease Control and Prevention dodała, że do tej pory nie ma żadnych danych, które mogłyby sugerować, że koronawirusy mogą być przenoszone przez komary czy kleszcze.