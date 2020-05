Czy Kidawa-Błońska dalej będzie kandydatem KO w wyborach prezydenckich? Zieloni mają wątpliwości

Liderzy ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską podtrzymuję poparcie dla kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich. Nie wszyscy są jednak chętni do składania jednoznacznych deklaracji. Wątpliwości mają Zieloni, a i w samej Platformie pojawiają się wątpliwości co do odbudowania pozycji kandydatki.

-„To co się stało z poparciem dla pani marszałek to jest zbieg całego szeregu bardzo niesprzyjających okoliczności. Obawiam się jednak, czy będziemy w stanie odbudować jej pozycję, bo czas jest bardzo trudny, nie ma go za dużo, a z sympatią wyborców jest tak, że jak upatrzą sobie kogoś, bardzo trudno jest ich przekonać do innego kandydata” – mówi jeden z polityków Platformy Obywatelskiej.