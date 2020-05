Czy Jacek Kurski znów zostanie prezesem TVP?

J.P 21.5.20 15:19

To zależy od ilości wazeliny jaką jeszcze posiada, póki co robi co może, a to wysoka kultura typu Zenek Martyniuk, a to Holecka z reakcjami na ekranie jak północno koreańska aktywistka.

No stara się chłop zostać przy kasie podatników.

Niech mu Jarosław błogosławi.