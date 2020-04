Czy do lasu również trzeba założyć maseczkę? Znamy odpowiedź

Nie musimy już odmawiać sobie wyjazdu do lasu. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że od jutra nie będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasów oraz parków narodowych w całej Polsce. Wciąż jednak obowiązuje nas przestrzeganie obowiązku noszenia maseczki poza domem. Czy dotyczy to również lasów?