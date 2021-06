Czy będzie rewolucja ws. lekarzy rodzinnych? Min. Niedzielski podaje szczegóły

Jak powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, resort przymierza się do wręcz rewolucyjnych zmian w Państwowej Opiece Zdrowotnej. Głównie chodzi o sposób finansowania, co ma się przyczynić do zwiększenia jakości działania państwowych placówek.

- Chcemy przeformułować działanie podstawowej opieki zdrowotnej – zmienić system finansowania, odchodząc od płatności za każdego pacjenta zapisanego w przychodni, niezależnie od odbytych wizyt, poszerzyć diagnostykę, wprowadzić premię za profilaktykę – powiedział w poniedziałek Niedzielski.

Jak zaznaczył szef resortu zdrowia, celem tych zmian „ma być poprawa dostępności do lekarzy, ale również to, by placówki POZ wzięły odpowiedzialność za zdrowie pacjentów, a nie zajmowały się głównie ich chorobami” - czytamy na portalu TVP Info.

Pierwszym elementem zmian ma być sposób finansowania placówek POZ, co będzie się wiązało z odejściem od opłat za każdego zapisanego pacjenta, jak to jest obecnie, kiedy placówka otrzymuje opłaty niezależnie od wykonanych świadczeń, a jedynie na podstawie samej rejestracji. Zostanie wprowadzone zwiększenia udziału finansowania placówki za wykonanie konkretnego świadczenia.

Drugą zmianą będzie poszerzenie diagnostyki w placówkach.

– To bardzo ważne założenie, bo pacjenci chcą, by jak najwięcej tych badań wykonywać (u lekarzy rodzinnych – przyp. red.) i nie powielać ich, idąc do specjalistów – wyjaśnił. Jak dodał, wystawienie skierowania powinno być uzależnione od wykonania odpowiedniej diagnostyki.

Kolejnym elementem mają być tzw. premie, w ramach quality payments. Jak wyjaśnił minister chodzi o wskaźników jakości, a premie dla placówek mogą być przyznawane na przykład zaszczepienia odpowiedniej ilości pacjentów przypisanych do danego lekarza.

- Jeżeli na liście lekarza rodzinnego jest duży stopień wyszczepionych pacjentów, to wtedy automatycznie pojawia się premia. Tak chcemy podchodzić do zagadnień związanych z szeroko pojętą profilaktyką – powiedział Niedzielski.

Zwiększeniu uległ także okres zawarcia porozumienia i przedłużenia umów palcówkom POZ o 18 miesięcy. Wcześniej te okresu zwykle były poniżej 12 miesięcy.

Jak dodał minister Niedzielski, „zostanie powołany specjalny zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie założeń reformy. Przewodniczącą zespołu została konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej Agnieszka Mastalerz-Migas, jej zastępcami prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Jacek Krajewski oraz przedstawiciel NFZ. W skład zespołu wejdą również eksperci. Pierwsze spotkanie zespołu powinno odbyć się w następnym tygodniu” - pisze portal TVP Info.



mp/pap/portal tvp info/fronda.pl