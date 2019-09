Człowiek z żelaza? Czyli co jeść, by je w diecie mieć?

Żelazo jest niezwykle istotnym mikropierwiastkiem w diecie człowieka. Nie musimy go jednak dostarczać jedynie w postaci mięsa. Jest ono obecne także w wielu warzywach. Warto uświadomić sobie, co należy jeść, aby żelaza w naszej diecie nie zabrakło!

Przede wszystkim – musimy mieć świadomość, dlaczego żelazo jest dla nas tak ważne. Bierze ono udział w procesie tworzenia krwinek czerwonych, a także umożliwia pobieranie w płucach tlenu oraz oddawanie go w tkankach. A to tylko najważniejsze spośród funkcji spełnianych przez ten mikropierwiastek.

Musimy wobec tego dbać o to, aby żelaza w naszym organizmie nie zabrakło. Dostarczamy go między innymi jedząc podroby, ale także wołowinę, ryby czy skorupiaki. Nie zawsze jednak mamy ochotę na mięso, a jego nadmiar nie jest wskazany. To nie oznacza oczywiście, że mamy cierpieć na niedobór żelaza!