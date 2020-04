Członkowie KORWINA: Gwałcić trzeba tak by nie zgłosiła

- Zanim odniosę się do wspomnianej wypowiedzi, chciałbym podkreślić jedną istotną kwestię. Gwałt to obrzydliwa zbrodnia i wymaga bez żadnych wątpliwości surowego ukarania. I nie powinno być tak jak teraz, że przez niejednoznaczne traktowanie gwałtu przez polski kodeks karny sprawcy są w stanie uniknąć odpowiedzialności

Pomijając fakt, że komentarze na temat gwałtu wyrażane przez niektórych członków partii KORWIN są po prostu obrzydliwe, to niestety może to być kolejna próba szukania taniej sensacji żerujących na skrajnych ludzkich emocjach, ponieważ – jak widać z zacytowanej regułki prawnej – i tak się wymigają. W końcu to tylko słowa i nikogo personalnie nie dotyczyły.