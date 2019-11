Dam 22.11.19 8:38

- PiS ma większość, mogą przegłosować co chcą i jak chcą

- wybierają inny sposób głosowania

- posłowie tej partii są jednak zbyt głupi, żeby ogarnąć "nowość" za pierwszym razem

- głosowanie powtórzone, żeby wyniki się zgadzały



Wybrańcy narodu przycisków nie potrafią nacisnąć.



Po co w ogóle głosować, skoro i tak PIS będzie je powtarzał do skutku (jakiś pretekst zawsze się znajdzie)