,,Cześć i chwała bohaterom!’’. Prezydent spotkał się z Powstańcami

Przed Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się dziś uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych uczestnikom Powstania Warszawskiego i osobom zaangażowanym w pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach sprzed 77 lat.

- „Bardzo dziękuję za kolejną już możliwość uczestnictwa w niezwykłej uroczystości, w jednym z najpiękniejszych i absolutnie najważniejszych muzeów w Polsce, spotkania z tymi bohaterami, którzy kiedyś wyruszyli z podniesioną głową i błyskiem w oczach, aby odzyskać wolną, niepodległą ojczyznę”

- mówił prezydent Andrzej Duda.

- „Nie bali się, nie wahali, nie kalkulowali, nie obliczali szans prawdopodobieństwa przepędzenia Niemców. Chcieli po prostu wolnej Polski, za wszelką cenę, również za cenę swojego życia”

- dodawał.

Andrzej Duda podkreślił, że możliwość wręczenia odznaczeń państwowych Powstańcom i osobom, które dziś pielęgnują pamięć o Powstaniu Warszawskim, jest dla niego ogromnym zaszczytem. Zwrócił uwagę, że zasługą Powstańców było nie tylko stanięcie do walki, ale też wychowanie kolejnych pokoleń Polaków.

- „Dziękujemy Bogu, że cały czas jesteście z nami, dajecie świadectwo, że macie siłę, by spotykać się z młodymi, opowiadać im, pokazywać zdjęcia. Popatrzcie na swoje twarze na zdjęciach z Powstania, dziewcząt i chłopców. To, piękne, jasne twarze młodych ludzi, którzy w coś wierzą, mają iskrę w oczach. To twarze ludzi wolnych”

- wskazywał.

- „Nigdy tej wolności wewnętrznej nie utraciliście. Dlatego właśnie mogliście kolejne pokolenie wychować w wierze, że uda się tę wolność odzyskać”

- dodał.

Prezydent odniósł się też do wciąż trwających dyskusji o ocenę Powstania Warszawskiego i podważania sensu heroicznego zrywu.

- „Było warto! Bo nikt nie potrafi ocenić, jak wielki jest wkład tamtych dni w dzisiejszą wolną Polskę, ale nie ma żadnych wątpliwości, że jest. I jaki jest wkład wasz później w to, że ta wolność została odzyskana”

- podkreślił.

Podziękował też młodym ludziom, którzy w czasie pandemii nieśli pomoc Powstańcom.

- „Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym. Niech żyją Powstańcy Warszawscy”

- zakończył swoje wystąpienie prezydent.

