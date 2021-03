Czerwono - brunatno - tęczowy nihilizm zalewa Polskę

Marksizm i jego różne mutacje (faszyzm, nazizm, komunizm, LGBT, ideologie promujące aborcję i eutanazję) to ideologie nihilistyczne. Termin „nihilizm” wprowadzony przez Friedricha H. Jacobiego na określenie skrajnego idealizmu teoriopoznawczego jest dzisiaj używany jako synonim anarchizmu (nihilizm społeczny), amoralizmu i immoralizmu (nihilizm etyczny). Najczęściej opisuje się tym terminem różne postacie nihilizmu etycznego, a w szczególności poglądy uznające pewne dziedziny działalności człowieka za niezależne od norm moralnych (np. sfera seksualna). Takie ujęcia rzeczywistości prowadzą często do poczucia absurdalności życia i świata, do utraty sensu życia, a w najlepszym razie do indyferentyzmu moralnego.

Człowieka nihilista to osobnik, który odrzucając moralność, negując wartości duchowe i porządek społeczny, pełni destrukcyjną rolę w społeczeństwie. Negacja standardów moralnych i wartości wiąże się często z hedonizmem, materializmem, sensualizmem czy libertynizmem i jego współczesną odmianą jaką jest LGBT- jak też z ideologiami promującymi aborcję i eutanazję. Zagrożenie jakim jest nihilizm było głównym tematem dzieł Fiodora Dostojewskiego. Opisywał on nihilizm społeczny i polityczny - bunt egzystencjalno-metafizyczny przeniósł na poziom ustroju społecznego jako formę działań spiskowych i terrorystycznych.

W wersji politycznej, odnoszącej się do życia zbiorowego, nihilizm wikłał się w różne rewolty. Jego wywrotowy potencjał, opierający się na przemocy przybierał formę rewolucji (np. rewolucja bolszewicka w Rosji i rządy komunistyczne w różnych krajach) lub terroryzmu. Nihilizm kwestionował systemy wartości, mające silne kodeksy etyczne, podważając w ten sposób tradycyjny ład moralny. Nihilizm polityczny opisał Herman Rauschning w książce „Rewolucja nihilizmu: kulisy i rzeczywistość Trzeciej Rzeszy”. Diagnozując rządy narodowego socjalizmu, ukazał jak nihilizm egzystencjalny i obyczajowy, którego przykładem był homoseksualista Ernst Röhm, objawia swoje społeczne konsekwencje, prowadząc do zbrodniczego państwa bezprawia. Rauschning uznał nihilizm za nieodzowną przesłankę i składnik narodowego socjalizmu. Nihilizm nazistowski miał instrumentalny stosunek do wszelkich idei i dlatego posługiwał się przemocą, terrorem i podstępem. Nazizm instrumentalnie traktował i cynicznie wykorzystywał wszelkie wartości. Postawa nihilistyczna przejawia się w nazizmie jako totalny dynamizm, gdzie nie ma nic stałego za wyjątkiem pędu do wzmagania własnej mocy i walki o panowanie.

Typowym nihilistą był jeden z najważniejszych homoseksualistów XX wieku Ernst Röhm (ur. 28 listopada 1887 w Monachium, zm. 1 lipca 1934) – niemiecki oficer, jeden z czołowych działaczy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP), założyciel i dowódca Sturmabteilung (SA). Był on jednym z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera i jedną z najważniejszych osób, które umożliwiły zbudowanie potęgi Hitlera. Może być on z powodzeniem uznany za patrona tęczowego nihilizmu (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_R%C3%B6hm ).

Współcześnie nihilizm przybrał bardziej wyrafinowaną formę: pod pozorem tolerancji narzuca tym razem nie brunatny, lecz czerwono-tęczowy faszyzm, niszczący wszystkich nie godzących się na afirmację ZŁA moralnego.

