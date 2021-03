Czekają nas trzy dni ciemności! Poznaj zaskakujące proroctwa dusz ofiarnych!

Wielu mistyków i świętych Kościoła Katolickiego zapowiadało wydarzenie zwane trzema dniami ciemności. Saverio Gaeta, wybitny włoski watykanista, w swojej najnowszej książce „Dusze ofiarne” zebrał największe proroctwa wypowiedziane przez dusze ofiarne o czasach ostatecznych. Wyłania się z nich jeden, spójny obraz, który staje się ostrzeżeniem dla całej ludzkości!

„Nastąpią trzy dni ciemności na całym świecie, podczas których jedyną ucieczką i pocieszeniem będzie modlitwa” - to proroctwo przekazane widzącym z Garabandal. Jest ono zbieżne z przesłaniami przekazanymi licznym mistykom i wpisuje się również w długi ciąg biblijnych odniesień, począwszy od zapowiedzi dziewiątej plagi egipskiej w Starym Testamencie:

I rzekł Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. (Wj 10,21)

Refleksję nad znaczeniem tej kary ciemności znajdujemy w Księdze Mądrości:

Niegodziwcy, którym się zdawało, że ujarzmią lud święty, leżeli, uwięzieni ciemnością, zniewoleni długą nocą, wyłączeni spod wiecznej Opatrzności – zamknięci pod dachem. Ci, którzy mniemali, że się ukryją z grzechami tajemnymi pod ciemną zasłoną zapomnienia, pogrążeni zostali w ciemnościach, wielce zatrwożeni i przerażeni zjawami. Bo i chroniąca ich kryjówka nie zabezpieczała przed strachem: rozlegały się wokół przerażające odgłosy, ukazywały się ponure zjawy o posępnych twarzach.

Trzy dni demonów

Na początku 1990 roku w Medjugorje głośno było o pewnej wiadomości, opublikowanej w kanadyjskim czasopiśmie „Michael Journal”, odnoszącej się do lokucji, którą teksański zakonnik David Lopez otrzymał kilka miesięcy przed śmiercią na wzgórzu Podbrdo:

Podczas trzech dni ciemności nie będzie już w piekle diabłów. Wszystkie będą na ziemi. Te trzy dni będą tak mroczne, że nie będziemy nawet w stanie zobaczyć własnych dłoni. Zamknijcie okna i nie słuchajcie żadnych okrzyków z zewnątrz. Bóg wybrał pewne narody, które zostaną umęczone na początku dni ciemności. Powiedzcie ludziom, aby nie czekali na ujrzenie znaków i aby nie marnowali czasu na odkrycie dokładnych dni, kiedy te wydarzenia będą miały miejsce.

Podczas objawień na Ischii obie widzące otrzymały niedawno przesłania dotyczące tej samej kwestii. Matka Boża powiedziała Angeli:

Córko moja, spójrz, ile zła i bólu jest na świecie. Wszystko to sprawia mi wiele cierpienia, moje serce jest coraz bardziej rozdarte i dociera do mnie coraz więcej krzyków niewinnych ludzi. Módlcie się dużo za pokój, módlcie się za te dni ciemności, które zapanują nad całą ludzkością (przesłanie 8 czerwca 2017) .

A Simonie potwierdziła:

Dzieci moje, nastąpią czasy, kiedy słońce nie będzie świeciło nad ziemią i świat będzie opanowany przez ciemności. Dzieci moje, nie nadszedł jednak jeszcze koniec: w tych dniach okaże się, kto jest mi naprawdę wierny, kto jest gotów, by chwycić za broń i podążyć za mną, kto powie mi swoje „tak” duszą i sercem, a nie tylko ustami. Dzieci, walka będzie brutalna, ale ja, moje dzieci, jestem przy was, wspieram was, czuwam nad wami i ochronię was (przesłanie 8 czerwca 2017).

Ziemia pokryta ciemnościami

Obfity jest również ciąg zapowiedzi, jakich Matka Boża udzieliła Pedrowi Regisowi w przeciągu długiego okresu między 1988 a 2016 rokiem:

Wkrótce nastąpią trzy dni ciemności, których nawet nauka nie będzie potrafiła wyjaśnić. Wszy- scy będziecie bardzo cierpieć w ciągu tych dni. Wszystkim, którzy trwają przy moim boku, obie- cuję, że nie zabraknie im światła. Proszę was, byście zawsze trzymali w domu gromnice pobłogosławione przez księdza. Nie bójcie się. Czyńcie to, co wam mówię.

Światło straci swój blask w środku dnia, a ludzie ze strachu upadną na ziemię.

Nie bójcie się, nawet wobec próby. Ludzkość wypije gorzki kielich bólu. Kiedy wszystko będzie się wydawało stracone, Pan zadziała i ludzkość zostanie oczyszczona. Będą to trzy dni kalwarii, a potem nastąpią nowe niebo i nowa ziemia.

Jezus i Matka Boża niejednokrotnie powtarzali, że ludzkość będzie musiała przejść przez prawdziwą próbę. Zawsze jednak wskazują, że to prawdziwa modlitwa i szczere nawrócenie są dla nas deskami ratunkowymi. Saverio Gaeta składa wszystkie przesłania dusz ofiarnych – czyli, dusz które oddają swoje cierpienia jako łaskę wyproszenia za grzechy ludzkości, wyłania się z nich spójna wizja, konkretny obraz i ostrzeżenie dla każdego z nas.

