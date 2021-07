Czeka nas zaostrzenie walki politycznej. Prezes PiS o działaniach opozycji

W czasie trwającego dziś posiedzenia Rady Politycznej PiS wicepremier Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na działania opozycji, podkreślając, że trzeba przygotować się na „zaostrzenie walki politycznej”.

- „Zapowiada się z powodów, o których nie warto mówić, zaostrzenie – co było skrajnie szkodliwe dla Polski – walki politycznej. Na to musimy być przygotowani, na to musi być gotowe państwo - tam, gdzie łamane jest prawo, musi być odpowiednia interwencja. Mówiąc krótko, przed nami wiele zadań”

- mówił dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- „Nie wszystko, co dotyczy naszej ojczyzny, układa się dzisiaj najlepiej. I o tym też będzie trzeba powiedzieć, ale może nie w tym miejscu”

- dodał.

Jarosław Kaczyński: W Polsce zapowiada się zaostrzenie walki politycznej, chuligaństwo i na to musi być przygotowane nasze państwo#wieszwięcej pic.twitter.com/iNz5FoJ3vM — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) July 4, 2021

kak/wPolityce.pl