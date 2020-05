Czego boi się Hanna Gronkiewicz-Waltz?

Media donoszą, że PO planuje wystawić w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. To by oznaczało, że do czasu wyboru nowego włodarza stolicy, premier powoła na jego miejsce komisarza. Wobec takiego scenariusza swoje oburzenie wyraziła była prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz: