Czarzasty zaatakował Piotra Semkę. ,,Czerwone buractwo w praktyce''

JS 19.2.20 9:17

Lewica nie jest żadną lepszą drogą dla społeczeństw. Lenin z programem Aleksandra Izraela Parvusa (pseudonim) (szkoda, że nie ma już na youtube litewskiego filmu Kto Zabił Lenina) okazał się frajerem, bo nie przewidział ludzkiej słabości do sięgania po nie swoje, gdy są braki, niedostatki. Socjalistyczna gospodarka jest niewydolna i sprzyja marnotrawstwu (kapitalistyczna też ale z powodu nadmiaru dóbr). Lewicowy model człowieka bez Boga to droga do ustanowienia tronu antychrysta a po zakończeniu życia na ziemi do wiecznego towarzystwa potworów jakich żaden horror jeszcze nie pokazał. Można ich nazwać dywersantami szatana, podstawiają nam fałszywe dobro.

Pozdr.