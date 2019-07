Czarzasty wściekły. Płacze, że Schetyna ,,wszystko psuje''

PrawyCzłek 31.7.19 12:23

TYMCZASEM W PRAWDZIWYM ŚWIECIE: 23 loty (udowodnione) pomnożyć razy 7 tyś USD (godzina lotu tym samolotem) daję kwotę 161 tyś USD, co daje kwotę na złotówki ok. 576 000 zł ... to trochę więcej niż 15 tyś zł, które z laską pan Marek gdzieś tam zapłacił (o ile to zrobił) ...umiar, pokora i sprawiedliwość!