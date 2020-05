Czarzasty przyznaje: Gowin miał zostać marszałkiem i ‘rozwalić rząd'

Wczoraj wieczorem doszło do porozumienia pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem. Prezesi partii koalicyjnych wypracowali kompromis w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Wcześniej Gowin sprzeciwił się partii rządzącej, a media donosiły o planach, w których opozycja chce go wykorzystać do obalenia polskiego rządu. Teraz te medialne doniesienia się potwierdzają. Sam Włodzimierz Czarzasty przyznał, że opozycja chciała dzięki Jarosławowi Gowinowi „rozwalić rząd PiS”.