Czarzasty o polityce historycznej. Wspominał... Gierka

„Jestem szefem SLD. Dla nas, dla mojej partii, bardzo ważną rzeczą jest polityka historyczna – to są aktywności naszych rodziców i dziadków do roku 1990, to jest PRL, który miał swoje dobre i złe strony, to jest Czerwone Zagłębie, to jest tradycja PPS-owska, to jest odbudowa kraju, ziemie odzyskane, tysiąc szkół na tysiąclecie. To jest tradycja dobra i zła po II wojnie światowej”.