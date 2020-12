Czarzasty jednym głosem z Tuskiem chwali Jaruzelskiego i oskarża rząd

W dniu dzisiejszym kolejnym skandalicznym wpisem popisał się były premier a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk, który jako lepszego od obecnego rządu wskazywał gen. Jaruzelskiego. Okazuje się, że nie jest on w tym podejściu odosobniony.

- Gen. Jaruzelski prowadził Polskę od dyktatury do demokracji, a Kaczyński od demokracji do dyktatury. To niepokojące procesy – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty.

- Należałem do PZPR i moje życie jest pełne paradoksów. 13 grudnia było więcej policji pod domem Jarosława Kaczyńskiego, niż swego czasu pod domem gen. Wojciecha Jaruzelskiego – próbował przekonywać Czarzasty.

Najbardziej niepokojące jest to, że wielu młodych ludzi nie pamięta tamtych czasów i bardzo łatwo może w takie całkowicie pozbawione prawdy wypowiedzi wierzyć. I chyba o to młode nieświadome pokolenie liderom i autorytetom opozycji chodzi.

mp/wpolityce.pl/rzczpospolita