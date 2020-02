Czarzasty i Kidawa-Błońska – zupełny brak klasy! Wyszli w trakcie uroczystości upamiętniających Jana Olszewskiego

Recenzent 12.2.20 22:34

Czy to nie jest zastanawiające, że na lewicy a szczególnie w PO nie ma ludzi legitymujących się minimalnym wymaganym w przypadku reprezentantów interesów społecznych poziomem kultury osobistej? Owszem, tacy ludzie jak Kidawa czy Komorowski albo Budka jakoś tam funkcjonują w swoim otoczeniu ale jest to otoczenie do którego każdy porządny człowiek czuję niechęć i uzasadniony brak zaufania. Co jest tego przyczyną? Jestem skłonny przyjąć założenie, że środowisko ludzi skupionych wokół podejrzanych interesów i interesików potrzebuje mieć swoich reprezentantów. Nie mogąc jednak przyciągnąć do siebie uczciwych i ambitnych osobowości wybierają spośród siebie. Efekt? Np. to, że prezydentem Polski został Komorowski, człowiek po którym do dziś nie możemy otrząsnąć się ze wstydu. Albo Budka do połowy ubrany w garnitur a w dolnej części w krótkie spodenki. Albo Tusk tłumaczący że LOT to nieopłacalna firma. Małgorzata Kidawa to kolejny przykład osoby, która nigdy nie powinna znaleźć miejsca w polityce, a jednak widzimy ją jako kandydata na zaszczytne stanowisko. Z pewnością godnie potrafiłaby zastąpić Komorowskiego w jego nieporadności, przaśnym humorze i całkowitym braku orientacji w bliższym i dalszym otoczeniu. Czy opozycja podniesie się kiedyś z tego upadku? Może tak ale z pewnością nie z obecnymi kadrami.