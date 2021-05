Czarny rasizm przybiera na sile. Burmistrz Chicago oznajmiła, że nie będzie rozmawiać z białymi dziennikarzami

Rzekoma walka z rasizmem w Stanach Zjednoczonych przerodziła się w agresywną dyskryminację białych obywateli. Burmistrz Chicago Lori Lightfoot oznajmiła właśnie, że nie będzie udzielać wywiadów białym dziennikarzom. Burmistrz oburza się przy tym, że w mieście media reprezentują głównie biali mężczyźni.

- „To wstyd, że w 2021 roku korpus prasowy ratusza jest w przeważającej większości biały w mieście, w którym ponad połowa mieszkańców identyfikuje się jako czarnoskórzy, Latynosi, AAPI (Amerykanie pochodzących Azji i Wysp Pacyfiku) lub rdzenni Amerykanie”

- napisała na Twitterze Lori Lightfoot.

Stwierdziła, że jest to „nierównowaga, która musi się zmienić”.

I ran to break up the status quo that was failing so many. That isn't just in City Hall.



It's a shame that in 2021, the City Hall press corps is overwhelmingly White in a city where more than half of the city identifies as Black, Latino, AAPI or Native American.