Czarnek: Założenia Polskiego Ładu wywołały wielki szok w szeregach opozycji

W sobotę politycy Zjednoczonej Prawicy przedstawili nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii koronawirusa. Minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził, że jego założenia „[…] wywołały wielki szok w szeregach opozycji”.

W rozmowie na antenie TVP Info polityk mówił:

„Odbudowa Pałacu Saskiego to jest powrót do II Rzeczypospolitej, do wielkości Warszawy, symbolu, który w pejzażu tamtej Warszawy był od dawna i który rzeczywiście jest nam potrzebny, żebyśmy nawiązywali kontakt z naszą tożsamością. Natomiast cały Polski Ład to jest wielki program modernizacji, rozwoju społecznego, nie tylko gospodarczego”.

Mówiąc o założeniach Polskiego Ładu, Czarnek wskazał na kwestię podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Podkreślił, że wpłynie to pozytywnie na wszystkie osoby, które zarabiają do 10 tys, złotych brutto miesięcznie. Dodał:

„Dotyka zatem 700 tys. nauczycieli w Polsce i pracowników oświaty. Tylko to podniesienie kwoty wolnej od podatku powoduje zwiększenie wynagrodzeń również wszystkich nauczycieli, którzy w Polsce pracują”.

Cały Polski Ład w ocenie ministra Czarnka jest „wielkim skokiem cywilizacyjnym, jeśli chodzi o życie polskiego społeczeństwa”. Dodał, że rząd w tym kontekście zupełnie nie patrzy na sondaże, ale na „dalekosiężny rozwój gospodarczy i społeczny”.

dam/PAP,Fronda.pl