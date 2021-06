Czarnek o Paradzie Równości: publiczna demoralizacja i obraza moralności

- To, co tam się działo, nie ma nic wspólnego z tolerancją i z równością. To fetyszyzowanie i wykrzywianie równości i tolerancji - stwierdził na temat Parady Równości minister edukacji Przemysław Czarnek na antenie TVP.

W sobotę w Warszawie miała miejsce Parada Równości. Zdaniem Czarnka niektóre zdjęcia z Parady po prostu "obrażają ludzi inteligentnych". - Polacy wiedzą, kto jest normalny, a kto nie - stwierdził.

- Widzieliście zdjęcia z „Parady Równości”, a to z równością nie ma nic wspólnego. Widzieliście tam osobników ubranych dziwacznie, mężczyznę ubranego jak kobieta, czy to są ludzie normalni państwa zdaniem? - retorycznie pytał Czarnek.

- Przecież wszyscy Polacy widzą, co się dzieje na ulicach i na czym polega tolerancja. Przecież to, co tam się działo, nie ma nic wspólnego z tolerancją i z równością, to fetyszyzowanie i wykrzywianie równości i tolerancji - wskazał minister edukacji. - To publiczna demoralizacja, obraza moralności - dodał.

Ponadto jego zdaniem "ktoś, kto promuje dewiacje, nie ma tych samych praw publicznych, jak osoba zachowująca się zgodnie ze standardami".

- Czy nagi człowiek chodzący po ulicach ma prawo do tego spaceru, czy ojciec z dzieckiem ma prawo do tego spaceru? Jest coś takiego jak moralność publiczna, nie możemy fetyszyzować moralności - kontynuował.

Czarnek odniósl się także do postulatu wprowadzenia języka inkluzywności wobec osób LGBT w polskich szkołach.

- W polskiej szkole obowiązuje język polski, nie jakiejś inkluzywności, w języku polskim zaspokajanie popędu seksualnego w sposób odmienny od przyjętej normy nazywa się zboczeniem i dewiacją. Tego języka będziemy przestrzegać w polskich szkołach - stwierdził.

Ponadto w ocenie Czarnka seksualność jest kwestią intymną, a obnoszenie się z nią należy rozpatrywać w kategoriach kultury osobistej bądź jej braku.

- Nie nadaje się do tego, żeby ją eksponować w szkole ani na ulicach, nikogo nie powinno interesować, jaką ma orientacje. Obnoszenie się z nią po ulicach i szkołach jest po prostu brakiem kultury osobistej - zakończył wypowiedź.

jkg/tvp info