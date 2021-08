Czarnek: Kukiz to dzielny mężczyzna, wspaniały polityk

Przemysław Czarnek nie może nachwalić się Pawła Kukiza. - Kukiz jest dzielnym mężczyzną, wspaniałym politykiem. Drogi pani Pawle, jesteśmy z panem - mówił Czarnek.

Niedawno Sejm w burzliwych okolicznościach przegłosował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zwaną także lex TVN.

Po serii przegranych przez PiS głosowań Sejm przegłosował odroczenie obrad - było to głosowanie przegrane przez PiS. Po pewnym czasie Witek zwołała Konwent Seniorów, a następnie zarządziła reasumpcję głosowania nad odroczeniem, powołując się na błąd przy dacie odroczenia.

To głosowanie z kolei zostało przez PiS wygrane za sprawą posłów Kukiz15, którzy zagłosowali odmiennie niż w pierwszym głosowaniu.

Wywołało to falę komentarzy o niedopuszczalności reasumpcji głosowania. Paweł Kukiz spotkał się z kolei z ogromną krytyką, nierzadko przeradzającą się w hejt.

- Do pokoju rządowego przyszedł pan poseł Paweł Kukiz, który stwierdził, że doszło do jakiegoś nieporozumienia. Pojawiły się dyskusje, w jaki sposób może dojść do reasumpcji - stwierdził parę dni temu Czarnek.

- Został wprowadzony w błąd błędami przy zarządzaniu głosowania ws. odroczenia posiedzenia. Ten błąd został naprawiony większością sejmową w sposób demokratyczny, a ten hejt, który jest na niego wylewany, jest tylko dowodem na to, że jest on rzeczywiście prawym człowiekiem, który stoi przy swoich ideałach. Drogi pani Pawle, drogi pani pośle Kukiz, jesteśmy z panem - mówił minister edukacji na antenie TVP.

- Paweł Kukiz jest dzielnym mężczyzną. Jest wspaniałym politykiem, wiernym swoim ideałom, wielkim demokratą - powtarzał oczarowany Kukizem Czarnek.

jkg/tvp