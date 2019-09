Czarnecki: Prawda zwyciężyła! O skuteczności Polski w Strasburgu

Dlaczego obatel Czarnecki nie wspomniał że w szeregach partii do której należy jest syn sędziego który skazał rtm Pileckiego na karę śmierci niejaki kryże? i czemu nie pochwali się ze jego teść był członkiem zbrodniczej junty WRON!

A do tego co się tyczy dyktatury to w PiSie rządzi szeregowy poseł który zafascynowany jest komunizmem i niczym NKWDzista ma szafy z donosami i hakami na członków swojej partii!

