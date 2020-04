Ryszard Czarnecki o Porozumieniu: Być może nastąpi ojcobójstwo

Sonia 30.4.20 13:51

Przecież ty jeszcze nie wiesz jak będzie z wyborami.Opozycja robi wszystko aby doszło do chaosu i chce stanu wyjątkowego,a to dalszy ciąg ruiny gospodarki.Tylko po to aby zmienić kandydata na prezydenta.Ty nie wiesz jakie rozmowy się toczą i jak to przebiega.Jarosław Kaczyński to doświadczony polityk i doskonale wie jak sprawnie przeprowadzić wybory i zająć się gospodarką.Tak się dzieje wszędzie na świecie .Pandemia to nie wymysł J.K..Nasz rząd i tak szybko zareagował,życie ludzkie ma cenę najwyższą ,powoli uwalniają zakazy.Gdyby nie te zaostrzenia ,dziś szpitale byłyby zablokowane przez chorych na wirusa.Co do Gowina ,robi coś czego Polacy mu nie zapomną.Tak robił Giertych,dziś jest na aucie politycznym.Chciał być za wszelką cenę senatorem i nikt nie chciał go poprzeć.Gowin jest mądrzejszy ,nie wiemy co chce ugrać,ale takich rzeczy nie robi się podczas trwania kadencji Sejmu.