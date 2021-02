Czarne chmury nad Tuskiem? Polityk może stanąć przed Trybunałem Stanu

Goszcząc na antenie Radia Plus wiceminister Marcin Horała stwierdził, że wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego premiera Donalda Tuska i byłej premier Ewę Kopacz, który postulowano w raporcie komisji śledczej ds. VAT, jest wciąż realnym scenariuszem. Polityk podkreśla przy tym, że choć zdaje się to niemożliwe przy obecnym układzie sił w Parlamencie, to może okazać się możliwe za jakiś czas.

- „Zgodnie z nową strategią rządu, obostrzenia w Polsce będą zaostrzane w miejscach, w których trzecia fala pandemii koronawirusa przybiera najgroźniejsze oblicze. Obecnie dodatkowe restrykcje obowiązują w woj. warmińsko-mazurskim. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapowiada, że następne może być woj. pomorskie i lubuskie”

- mówił o ewentualnym postawieniu Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu Marcin Horała. Wniosek miałby dotyczyć też Ewy Kopacz, Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka.

Wiceminister infrastruktury mówił również o planach dotyczących budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podkreślił, że pandemia w żaden sposób nie wpływa obecnie na plany dot. ruchu lotniczego. Zgodnie z programem CPK lotnisko miałoby zostać otwarte w 2027 roku, kiedy najpewniej będzie już dawno po pandemii.

kak/Radio Plus