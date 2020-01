Czaputowicz: Ukraiński samolot został prawdopodobnie zestrzelony

Szef polskiej dyplomacji poinformował w Brukseli, że to był jeden z tematów nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw zagranicznych 28 krajów, tym bardziej, że obywatele niektórych państw obecnych na spotkaniu zginęli w katastrofie.

- Były zgłaszane głosy, że Unia Europejska powinna się domagać obiektywnego śledztwa Iranu - powiedział szef polskiej dyplomacji. Podkreślił, że Polska popiera to stanowisko.

Jak mówił Czaputowicz, "jest to bardzo prawdopodobne, że doszło do zestrzelenia". - Natomiast to, jaka była tego podstawa, jest przedmiotem analiz - dodał.