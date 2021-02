Cywilizacja śmierci: W latach 2019-2020 Planned Parenthood zamordowało 354 tys. dzieci

Według raportu opublikowanego przez Planned Parenthood organizacja ta jest odpowiedzialna za śmierć co najmniej 354.871 dzieci nienarodzonych zamordowanych w wyniku aborcji w latach 2019-2020. Jednocześnie ta jedna z największych organizacji aborcyjnych otrzymała z kieszeni podatnika ponad 618 milionów dolarów.

Liczba dzieci nienarodzonych zabitych przez giganta aborcyjnego wzrosła w porównaniu do danych z poprzedniego roku, kiedy wynosiła ona 345.672. Jest to do tej pory największa liczba aborcji dokonanych przez Planned Parenthood. Wzrosła także ilość procedur antykoncepcyjnych, których dokonano według ostatnich danych 2.565.910.

Jak na ironię Alexis McGill Johnson, prezes Planned Parenthood, jak również Aimee Cunningham, przewodnicząca zarządu tej dzieciobójczej organizacji, piszą w swoim przesłaniu: „Troszczymy się o ciebie nieważne od sytuacji. Nieważne, kim jesteś czy gdzie żyjesz”. Jak widać, nie dotyczy to bezbronnych dzieci nienarodzonych.

Według raportu Planned Parenthood znaczna suma funduszy tej organizacji pochodzi z pieniędzy podatników. Pozyskana z kieszeni podatnika kwota 618 milionów dolarów stanowi aż 38 procent dochodów Planned Parenthood. Po odliczeniu wszystkich wydatków zysk firmy wyniósł 69,7 milionów dolarów.

Planned Parenthood organizowała też szkolenia i instruktaże dla swoich „zwolenników” i woluntariuszy. Organizacja chlubi się tym, że liczba tych „zwolenników” wzrosła do 16 milionów, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2014.

Johnson i Cunningham wyraziły większy optymizm w porównaniu do raportu z ubiegłego roku. Jak pisze Michael Haynes z „Life Site News”, ich najnowszy dokumenty jest pełen „optymizmu, jeśli chodzi o szerzenie zabijania nienarodzonych”. Oczywiście ta radość i pogoda ducha obu pań, jeśli chodzi promowanie dzieciobójstwa, wynika z faktu nowej proaborcyjnej administracji „katolika” Joe Bidena urzędującego teraz w Białym Domu.

„Teraz orędownicy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego są w Białym Domu – czytamy w dokumencie Planned Parenthood. – Wkraczamy w nową erę, w której nie tylko możemy naprawić szkody ostatnich czterech lat, ale posunąć politykę i zbiorową wyobraźnię naprzód”. I autorki dodają dalej: „W tym roku wszyscy widzieliśmy strach. Ale znamy nadzieję. Znamy wolność. Znamy wyobraźnię”.

Jak zwrócił uwagę Michael New, katolicki badacz i profesor, dane z raportu wskazują na stopniowy wzrost aborcji, a spadek usług niezwiązanych z zabijaniem nienarodzonych. Jak zauważył: „Planned Parenthood aborcję traktuje priorytetowo – nie zdrowie kobiet”. Raport organizacji zwraca także uwagę na jej poparcie dla zamieszek organizowanych przez Black Lives Matter.

jjf/LifeSiteNews.com