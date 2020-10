Cywilizacja śmierci: Skandaliczna agresja aborcjonistów pod kościołem Św. Krzyża

Kolejny skandaliczny atak lewaków na Kościół katolicki w Polsce. Tym razem protestowano przed kościołem Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Chodzi oczywiście o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który przesłankę eugeniczną uznał za sprzeczną z ustawą zasadniczą.

Przed świątynią dochodziło do przepychanek i powazniejszych incydentów. Lewacy usiłowali wtargnąć do świątyni, podobnie jak miało to miejsce w Poznaniu. Przed kościołem rozrzucano też ulotki z symbolem Strajku Kobiet oraz hasłem:

„W imię matki, córki i umiłowanej siostry: wara od kobiet!”.

Kontrmanifestujący odmawiają różaniec. Jednej z osób wyrwano megafon. Osoba ta została zatrzymana przez policję. Protestujący usiłowali też krzykami zagłuszać słowa modlitwy. Sytuację na miejscu kontrolowało kilkudziesięciu policjantów chroniących wejścia do kościoła.

W Warszawie #zakazaborcji #StrajkKobiet nie uczestniczyłam w proteście po żadnej ze stron, jestem niezadowolona z wyroku, ale nie akceptuję takiej formy protestu. Wrzucam w celach informacyjnych pic.twitter.com/4sZDN1fAZ8 — iulia (@prosze_o_rt) October 25, 2020

dam/PAP,Fronda.pl