Cywilizacja śmierci: Koronawirus kontra eutanazja i aborcja

Donald Trump w celu ułatwienia wystawiania recept i konsultacji lekarskich w czasach koronawirusa uchylił różne regulacje, by dać „maksimum elastyczności w reakcji na wirus i w opiece nad pacjentami”. Pozwala to na zdalne kontaktowanie się z lekarzami przy użyciu kamer internetowych. Te działania prezydenta USA jednak nie spodobały się zwolennikom zabijania nienarodzonych. Christine Grimaldi na portalu „Vice” narzeka, że nie uwzględniono możliwości „zdalnej aborcji” i wydawania pigułek aborcyjnych przez lekarzy po konsultacji przez Internet.

Z kolei aborcjonista Daniel Grossman ze skrajnie lewicowej organizacji Advancing New Standards in Reproductive Health uważa, że „aborcja to oczywiście uwarunkowana czasowo procedura medyczna”, której nie można odwlec o „miesiąc lub dwa miesiące później”. Z takimi samymi żądaniami wobec Unii Europejskiej wystąpiły takie organizacje jak Alliance for Choice, Abortion Rights Campaign czy Abortion Network.