Cyrk! Budka dyktuje Kidawie, co ma mówić dziennikarzom

and 6.4.20 16:32

W każdej partii lider ma najwięcej do powiedzenia. Gdzie kucharek sześc tam się partia rozlatuje. To, że dana partia ma ustalone co mają mówić jest normalne na całym świecie. Nie wiem dlaczego ciebie to dziwi? Z tym, że można zrobić to z pamięci albo jak tu trzeba posilać się po uczniowsku podpowiedziami. Pani MKB ma niewiarygodnie słabą pamięć jak większość POwców. Zapomnieli nawet, że komuniści to byli wrogowie solidarności i wraz z nimi ruszyli do PE.