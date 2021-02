Cymański: PO to już nie centrum tylko partia lewacka

„ PO już nie jest partią centrum, a jest partią lewacką. Gdyby ktoś 5-10 lat temu powiedział, że oni zaproponują aborcję na życzenie, to nikt by w to nie uwierzył” – ocenił poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański. Zdaniem polityka, odzyskanie przez Platformę Obywatelską wiarygodności będzie niezwykle trudne.

W rozmowie z serwisem wpolityce.pl Cymański oceniając wczorajszą konferencję prasową Borysa Budki i posłów Platformy, w trakcie której zaprezentowano „receptę na kryzys”, stwierdził"

„Widać, że to, co zaprezentowano na konwencji PO, nie zostało dokładnie przygotowane. To nie jest jakiś New Deal, jakiś wielki program”.

Politycy Platformy są zdaniem posła zagubieni, a sama partia znajduje się w bardzo trudnej sytuacji . Dalej Cymański dodał:

„Pomimo upływu czasu, cały czas wiarygodność PO jest osłabiona, a wielu obszarach jej praktycznie nie ma. Jeżeli chodzi o jej poglądy gospodarcze, to jest to partia skrajnie liberalna”.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl