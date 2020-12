Curriculum Vitae, to przepustka do rozmowy kwalifikacyjnej. Jak je przygotować, aby wzbudziło zainteresowanie rekrutera?

Chcąc się wyróżnić z tłumu, pod wieloma względami jednorodnych życiorysów musimy użyć naszej kreatywności. Jeśli nie mamy pomysłu albo wiedzy, jak stworzyć dokument, aby był atrakcyjny, to pojawia się problem. Jego rozwiązaniem będzie CV kreator.

Ktoś może powiedzieć, że to zawartość, a więc treść dokumentu jest najważniejsza. Oczywiście jest to bardzo ważne. Jednak w wielu branżach trzeba pokazać swoje umiejętności już na etapie rekrutacji. Grafik komputerowy, który aplikuje do pracy, nie może wysłać białej kartki, na której wypisane będą informacje o kandydacie. Od razu to go zdyskredytuje i nikt poważnie nie potraktuje takiej kandydatury. Dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę na siebie już na samym początku. Jeśli nie mamy odpowiednich umiejętności graficznych, to i tak nie jesteśmy zwolnieni z dostarczenia atrakcyjnego dokumentu. O ile grafik powinien samodzielnie przygotować wygląd życiorysu, o tyle w przypadku innych zawodów wystarczy CV kreator. Dlaczego to jest takie ważne?

CV kreator, czyli forma ma znaczenie

Niegdyś wystarczyła kartka papieru i wypisanie swojego wykształcenia, doświadczenia i umiejętności. Już w wersjach papierowych CV sugerowało się kandydatom, aby przygotowali dokument na grubszym papierze, a nawet takim z ciekawą fakturą lub z kolorowymi elementami. Dzisiaj w dobie cyfryzacji większość życiorysów wysyłamy drogą elektroniczną. Teoretycznie jest to duże ułatwienie, ale praktyka pokazuje, że rekruterzy nadal otrzymują nudne dokumenty z podstawowymi informacjami. Jak taki plik ma wyróżnić się na tle innych? Nie zrobi tego i zostanie skrzętnie przesunięty do folderu kosz, a tego chcemy uniknąć.

Jeżeli zależy nam, aby dokument wyróżnił się i zapadł w pamięć rekrutera, to trzeba nad nim popracować. Można do tego wykorzystać wspomniany kreator. Dzięki niemu wyróżnimy istotne naszym zdaniem treści lub informacje i rozmieścimy je na dokumencie. W ten sposób powstaną przejrzyste sekcje, które będą przystępnie przedstawione. Ułatwi to potencjalnemu pracodawcy odnalezienie tych informacji, na których mu najbardziej zależy. Oznacza to, że forma dokumentu ma znaczenie. Warto więc zadbać o jej atrakcyjność i sposób prezentacji danych na dokumencie.

Szukasz inspiracji?

Dzisiaj na rynku dostępnych jest kilka platform oferujących szablony CV. Znalezienie optymalnego dla nas rozwiązania jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dlatego warto poświęcić nieco czasu na przejrzenie gotowych rozwiązań. CV przykład, to miejsce, w którym znajdziemy ciekawe propozycje zaprezentowane w wersji końcowej. Dzięki temu zobaczymy nie tylko sam szablon, ale także to, jak prezentuje się zdjęcie, jak podzielony jest dokument, co jest uwypuklone, a jakie informacje przeszły na dobry plan i inne tym podobne informacje. Pozwoli to na wybór wariantu, który będzie odpowiedni do naszego profilu. Jeżeli jesteśmy świeżo po studiach, to wyeksponujemy fragment o edukacji i umiejętnościach. Mając duże doświadczenie w danej branży, warto je uwypuklić, podobnie jak dodatkowe kursy. Dostępne szablony, to plastyczne narzędzie, które umożliwi na dostosowanie CV nawet do konkretnego ogłoszenia o pracę. W końcu jeśli chwalimy się elastycznością, to dobrze ją zaprezentować.

Tylko 2% CV przechodzi pierwszą selekcję. Oznacza to, że znalezienie się, jakkolwiek to zabrzmi w elitarnym gronie potencjalnych kandydatów na dane stanowisko, jest trudne. Ile trzeba wysłać życiorysów, aby otrzymać choć jedno zaproszenie na rozmowę? Najczęściej dziesiątki. Warto więc popracować nad efektywnością, czyli wyglądem dokumentu życiorysu. Pomocny w tym będzie CV kreator, który zarezerwuje Ci miejsce na rozmowie kwalifikacyjnej. Reszta zależy od Ciebie.