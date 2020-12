Cuda na Lubelszczyźnie: Rolnik śpi, a traktor sam obrabia pole

Niezwykłe informacje przekazała policja Krasnymstawie. W okolicach miejscowości Krupe zauważono traktor, który… jak zaczarowany sam jeździł po polu. Rolnik uruchomił maszynę, ale do niej nie wsiadł. Traktor sam ruszył na polo i zaczął jeździć w koło.

Policjantów o zdarzeniu poinformował miejscowy dziennikarz, a ci natychmiast udali się na miejsce. Funkcjonariusze ustalili, że rolnik odpalił traktor, ale do niego nie wsiadł, nie wiedząc, że ma włączony trzeci bieg. Maszyna z podpiętą przyczepą pojechała w kierunku pól. Mężczyzna próbował ją dogonić, jednak nie zdołał. Bez kierowcy traktor przejechał około kilometra, gubiąc po drodze przyczepę.

Traktor przeciął drogę wojewódzką nr 812 i wjechał na pole, gdzie zaczął jeździć w koło. Tam po czasie mężczyźnie udało się wejść do środka i ruszył w stronę domu. Nie był to jednak jego szczęśliwy dzień. Wezwana do traktora bez kierowcy policja zastała traktor z kierowcą… nietrzeźwym. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,2 promila alkoholu, a w przeszłości cofnięto mu uprawnienia do kierowania. Grozi mu nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

kak/tvp.info.pl