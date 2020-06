COVID-19: 375 nowych przypadków, zmarło 10 osób

Leszek 14.6.20 11:19

Jak wygląda ten proceder? Pacjenci przyjmowani są do szpitala. Potem badani są na obecność COVID-19 i niezależnie od wyników badań klasyfikowani są jako chorzy. Następnie wykonuje się na nich procedury doprowadzające do ich zgonu i dopisania ich śmierci do statystyk zgonów spowodowanych przez koronawirusa!







Pierwszy sposób uśmiercania, to podawanie zdrowym ludziom środków usypiających, intubowanie ich oraz podłączanie do wentylatorów pompujących pod dużym ciśnieniem powietrze do płuc. Drugi sposób to badanie pacjentów na COVID-19 i następnie umieszczanie zdrowej osoby na piętrze z chorymi na koronawirusa i zarażanie ich.







Personel szpitala Elmhurst, który przyjmujował głównie biednych ludzi z Queens był świadomy tych praktyk! Nikt jednak nie chciał oponować bojąc się o pracę. Na każdego pacjenta chorego na COVID-19 rząd wypłacał kilkanaście tysięcy dolarów.