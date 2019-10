Coś pięknego! 2 mln katolików na pielgrzymce maryjnej

Albert 17.10.19 15:30

Przeciętny pas ruchu ma 2,5 metra szerokości, załóżmy, że pielgrzymka szła całą szerokością drogi. No dobra, całą szerokością jezdni, chodnikami i poboczami. Łącznie szerokość drogi wyniesie z 7-8 metrów. Zaokrąglijmy do 10 metrów, niech będzie, że fala pielgrzymkowa lazła także po polu koło drogi.



2 miliony wiernych, 8 kilometrów drogi. Prosty rachunek pokazuje, że 8 kilometrów drogi szerokiej na 10 metrów to 80 tys. m2. Jeśli rozmieścić na tej powierzchni 2 miliony ludzi, to wychodzi po 25 osób na m2. Nie idących - stojących. Iść nie ma jak, bo całe 8 kilometrów między katedrą, a bazyliką jest zapchane ludźmi.



Podkreślam - 𝟐𝟓 𝐥𝐮𝐝𝐳𝐢 𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐫 𝐤𝐰𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭𝐨𝐰𝐲.



Wy tam w tej Frondzie wszyscy tacy niepełnosprytni jesteście, czy to jakiś wyjątkowy geniusz wam się trafił?