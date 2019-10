Córka Jolanty Brzeskiej broni komisji weryfikacyjnej: Nikt inny nie chciał tym g... się zająć!

"Konsekwencje są takie, że cokolwiek ta komisja nie uchwali, to jest to "uwalane", bo "komisja jest pisowska". A w ogóle jej były szef Patryk Jaki nie ma wykształcenia prawniczego. Takie argumenty są podawane"- w taki sposób córka Jolanty Brzeskiej odniosła się do ataków na Komisję Weryfikacyjną badającą reprywatyzację w Warszawie.

"Jakoś się dogadali. No więc jak to jest? Konsekwencje są takie, że cokolwiek ta komisja nie uchwali, to jest to "uwalane", bo "komisja jest pisowska". A w ogóle jej były szef Patryk Jaki nie ma wykształcenia prawniczego. Takie argumenty są podawane"-podkreśliła. Magda Brzeska zapowiedziała, że mimo wszystko nie ma zamiaru zaprzestać dalszej walki.