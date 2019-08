Córka Adamowicza przyjęła w sierpniu Pierwszą Komunię

Wdowia inauguracja eurokampanii wyborczej w @tvn24 każe przypomnieć to i owo. Żeby nie było, że mowa nienawiści - oto "Gazeta Wyborcza" z roku 2013, kiedy to "zaszczuwały" Adamowiczów peowskie CBA, prokuratura i skarbówki, aż doprowadziły do usunięcia go z Partii i kandydowania. pic.twitter.com/hXjzmK0d2X