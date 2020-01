Coraz ostrzejsze prześladowania chrześcijan na świecie

Główni sprawcy prześladowań chrześcijan na świecie to komunizm i islam – wynika z raportu Open Doors, organizacji, która od ponad 60 lat wspiera prześladowanych wierzących w ponad 60 krajach. Według opublikowanego raportu na całym świecie przeciętnie na ośmiu chrześcijan jeden znajduje się w stanie poważnego zagrożenia. Dwa kraje, które znalazły się na liście największych sprawców prześladowań to Korea Północna i Afganistan.

Korea Północna znalazła się na czele listy już w roku 2002, kiedy Open Doors zaczęła ją publikować. „Totalitarny rząd komunistów widzi każdą lojalność poza tą, która skierowana jest ku „drogiemu przywódcy” Kim Dzong Unowi, jako zagrożenie dla państwa. Zwykłe posiadanie Biblii jest podstawą do aresztowania, tortur i dożywotniego więzienia w obozie pracy, co często okazuje się karą śmierci. Obecnie według raportów od 50 000 do 75 000 chrześcijan żyje wewnątrz północnokoreańskiego systemu więziennego”.