Coraz goręcej w Porozumieniu. Gowin zmienił zamki, Bielan chce wydania dokumentów

Zdaje się, że spór pomiędzy Jarosławem Gowinem a Adamem Bielanem nie zmierza ku końcowi, a wręcz przeciwnie, coraz bardziej się zaognia. Teraz europoseł domaga się od wicepremiera wydania siedziby i dokumentów partii. Bielan przekonuje też, że jest w stałym kontakcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Europoseł Adam Bielan gościł w programie „Sedno sprawy” na antenie Radia Plus, gdzie mówił o trwającym w Porozumieniu konflikcie. Polityk utrzymuje, że Jarosław Gowin nie ma mandatu do sprawowania funkcji prezesa partii, ponieważ trzy lata temu wygasła jego kadencja.

- „Rozmawiam z Jarosławem Kaczyńskim często, jest liderem Zjednoczonej Prawicy, a mnie zależy na stabilizacji ZP” – zdradził Bielan.

Pytany jednak, co Jarosław Kaczyński myśli o konflikcie w Porozumieniu, europoseł skierował do rzecznika PiS. Podkreślił przy tym, że rolą koalicjantów nie jest „ingerowanie w wewnętrzne sprawy Porozumienia”.

Bielan zapewnia, że nie ma wątpliwości, iż to jemu rację przyzna sąd powszechny, który będzie ostatecznym arbitrem w tym sporze. Jarosław Gowin jego zdaniem powinien natomiast zająć się teraz obowiązkami w rządzie, a sprawy Porozumienia pozwolić uporządkować innym.

Poinformował też, że skierował do wicepremiera wezwanie o przekazanie siedziby partii i kompletu dokumentów.

- „To jest klasyczne wezwanie do przekazania kompletu dokumentów. Oczywiście nie zamierzamy przychodzić ze ślusarzami, usuwać kogokolwiek z lokalu, choć słyszałem, że Jarosław Gowin pierwsze, co zrobił, to wymienił zamki” – zaznaczył.

W przypadku zignorowania tego wniosku europoseł ma zamiar zgłosić się do sądu z wnioskiem o interwencję.

