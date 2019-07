Coraz cieplej w stosunkach Niemiec i Rosji

taro 23.7.19 13:29

czlowieku urwales sie z choinki ze zeszloroczna ozdoba?

Rosja ma swoj program dzialan, a to jest zdobycie zachodu, Polska stoi im na drodze do szczescia. i obojetnie co sobie poukladales w glowie ,ich program bedzie sie posuwal do przodu. My mozemy im wszelkimi wiekszymi,czy mniejszymi ukladami ich marsz przyblokowac, opoznic.

Nikt nie musi wierzyc w pisowskie bajki, jest prawda zapisana w faktach historycznych i one sie w dzisiejszych realiach powielaja, a w jutrzejszych beda.

Samo to, ze Rosja jest ze wszystkich stron dociskana militarnie, to zmusi ja do uderzenia na swojego sasiada, tylko po to by pokazac kly.