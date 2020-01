,,Codziennie, chociaż jeden werset''. Episkopat: Biblia w domu chrześcijan powinna być pod ręką, a nie pod kluczem!

Biblia w domach ludzi wierzących powinna być pod ręką, a nie pod kluczem czy wysoko na półce. To najważniejsza księga na świecie. Została napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, dlatego warto ją czytać codziennie – powiedział rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik w Niedzielę Słowa Bożego, która jest obchodzona 26 stycznia, w tym roku po raz pierwszy.

Rzecznik Episkopatu nawiązał do Listu Apostolskiego Papieża Franciszka, w którym ustanowił on Niedzielę Słowa Bożego. Papież napisał: „Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości”. Dlatego, dodał ks. Rytel-Andrianik, Niedziela Słowa Bożego jest również ekstremalnie ważna dla ludzi wierzących.

„Zachęcam, by codziennie przeczytać przynajmniej jeden werset Pisma Świętego”, powiedział rzecznik Episkopatu Polski, odnosząc się do słów Papieża Franciszka, który we wspomnianym liście podkreślił: „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku”.