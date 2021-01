Co ze współpracą wojskową z USA? Szef MON rozwiewa wątpliwości

- Jeśli chodzi o relacje w czasie przekazywania władzy przez administrację Donalda Trumpa, to wojskowe relacje polsko-amerykańskie są oparte na relacjach pomiędzy dowódcami, mamy ciągłość – mówił dzisiaj w szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z Katarzyną Gójską na antenie Polskiego Radia

Jak stwierdził szef MON zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych z pewnością nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Dodał też, że ewentualne opóźnienia mogą się pojawić jedynie w związku z epidemią. Na chwilę obecną – jak zapewnił - „brak sygnałów ze strony naszych partnerów w USA, byśmy spodziewali się opóźnień”.

- Projekt Trójmorza ma poparcie obu partii w USA, zagrożenia wynikające z agresywnej polityki Rosji są jednakowo oceniane przez Republikanów i Demokratów – powiedział.

- Jeśli chodzi o postawę polskiej opozycji - to, co widzieliśmy w Waszyngtonie, to sceny podobne z polskich miast, a w grudniu 2016 roku z polskiego Sejmu, w szczególności ze strony polityków Platformy Obywatelskiej – dodał w odniesieniu do komentarzy polskiej opozycji na temat wydarzeń na amerykańskim Kapitolu.

mp/polskie radio